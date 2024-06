Radicofani, l’80° anniversario della battaglia

Radicofani (Siena), 18 giugno 2024 – Radicofani è stata teatro di una solenne celebrazione in onore dell'80° anniversario della battaglia di Radicofani, una vittoria significativa ottenuta dai Legionari della "13° Demi-Brigade de la Légion Étrangère" contro le truppe tedesche durante la Seconda Guerra Mondiale. Invitati dal Colonnello Frederic Bonini della SAMLE e dal Sindaco di Radicofani, un gruppo nutrito di artiglieri dell’ANArtI di Prato e di Poggio a Caiano, insieme agli alpini dell’ANA di Vaiano, ha partecipato alla cerimonia con i rispettivi presidenti. La giornata commemorativa è iniziata con una cerimonia presso il monumento ai Legionari, un simbolo di coraggio e resistenza. Numerose autorità hanno onorato l'evento con la loro presenza, tra cui il Sindaco di Radicofani, Francesco Fabbrizzi, il Contrammiraglio Jérome Theiller, Addetto Militare di Francia a Roma, e il Colonnello de Mesmay, Vice Comandante della Legione Straniera.

Il momento culminante della celebrazione è stato segnato dalla Messa, officiata in onore dei caduti, che ha raccolto un gran numero di partecipanti, creando un'atmosfera di solenne rispetto e riflessione. Durante la cerimonia, un picchetto armato del 186° Reggimento Paracadutisti Folgore ha reso gli onori militari, aggiungendo un tocco di maestosità e rigore alla commemorazione. La presenza degli artiglieri e degli alpini ha arricchito ulteriormente l'importanza dell'evento, sottolineando la continuità storica e il legame indissolubile tra passato e presente. La partecipazione di questi gruppi rappresenta non solo un omaggio ai caduti, ma anche un simbolo di unità e solidarietà tra le diverse forze armate italiane e francesi. Questo evento ha ricordato a tutti i presenti l'importanza di preservare la memoria storica e di onorare coloro che hanno combattuto per la libertà. Radicofani, con il suo ricco patrimonio storico, è diventata ancora una volta un luogo di raccoglimento e di riflessione, testimoniando l'eroismo e il sacrificio dei legionari che, ottant'anni fa, hanno scritto una pagina importante della nostra storia comune.