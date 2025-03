Raccordo senza pace

La Siena - Firenze conferma la sua fama di raccordo autostradale senza pace.

Lo scontro fra due auto (fortunatamente senza conseguenze per le persone) avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì all’incrocio fra la rampa d’uscita dalla corsia per chi era in arrivo da Siena e la provinciale per Staggia Senese, allo svincolo Colle sud, ha determinato un incolonnamento di auto che ha occupato per intero la rampa e la corsia di decelerazione. Incolonnamento che si è allungato per alcuni metri anche sulla corsia in direzione Firenze, dove il traffico in scorrimento è stato a sua volta costretto ad incolonnarsi sulla sola corsia di sorpasso creando una situazione di rischio per la sicurezza.