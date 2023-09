Raccolta fondi a Siena per la sinagoga: 37 donazioni per 5mila euro

Va avanti senza sosta la raccolta fondi promossa dalla comunità ebraica per il restauro della Sinagoga di Siena, lesionata dal terremoto dello scorso 8 febbraio. I messaggi antisemiti comparsi sui social nei giorni scorsi hanno provocato la reazione solidale di tanti privati cittadini, che hanno deciso di aderire al crowdfunding: da domenica 10 settembre a oggi sono state registrate 37 donazioni per un totale di quasi 5mila euro.

I versamenti arrivano da Siena, Firenze, Empoli, Massa Carrara, Roma, Palermo, Ravenna Vienna, New York e Washington. "Ringraziamo di cuore le tante persone che hanno donato e continuano a donare per riaprire e restaurare la Sinagoga e per i numerosi messaggi di affetto e di sostegno ricevuti in questi ultimi giorni – dicono dalla comunità ebraica –. La settimana scorsa un post riguardante la nostra campagna di raccolta fondi per restaurare la Sinagoga ha ricevuto diversi commenti antisemiti. Ci auguriamo che prima o poi spariscono definitivamente questi pregiudizi. Non ci arrendiamo e ci teniamo a condividere con voi alcuni dei tanti messaggi di vicinanza e di sostegno ricevuto in queste ore: “La cultura e la storia vanno sostenuti sempre”". Poi la conclusione: "Ancora grazie a tutti quelli che stanno condividendo la campagna e donando per raggiungere il nostro obiettivo. Mandateci le vostre parole di sostegno per pubblicazione sulla nostra pagina". La prima tranche di interventi, pari a 100mila euro, ha ricevuto tramite il World Monuments Fund le donazioni della David Berg Foundation, della Società Israelitica di Misericordia di Siena e della Fondazione Beni Culturali Ebraici in Italia Onlus-Ucei. In totale il piano dei lavori prevede un investimento di 300mila euro ma, alla luce dell’aggressione antisemita, la comunità ebraica punta ora ancora di più a portare avanti la campagna di condivisione culturale rivolta alla comunità senese.

C.B.