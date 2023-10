Raccolta differenziata. Provincia a quota 60%. La città va anche oltre. I Comuni più virtuosi

Seppur con un incremento di 2 punti, la Toscana Sud, con il 55% di raccolta differenziata dei rifiuti, è dieci punti indietro rispetto alla media regionale, al 65%. La provincia di Siena fa meglio dell’area vasta e accorcia il gap, arrivando al 59,5% di differenziata; l’Aretino si ferma a 55% e la provincia di Grosseto a 55,8%. I dati annuali, relativi al 2022, sono stati pubblicati da Agenzia Regionale Recupero Risorse, con le percentuali di raccolta differenziata per ognuno dei tre Ato toscani e per ogni Comune. In Toscana, nel 2022, sono state prodotte 2,16 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, con una produzione media di 590 chili per abitante. Venendo all’area vasta Toscana Sud (Siena, Arezzo e Grosseto), affidata in gestione a Sei Toscana, la percentuale di differenziata cresce per l’ottavo anno consecutivo, superando la soglia del 55% e riducendo il gap storico rispetto agli altri due ambiti territoriali ottimali toscani che registrano comunque una miglior performance generale.

"Siamo soddisfatti, ma c’è ancora tanto da fare – commenta il presidente Alessandro Fabbrini –. I dati confermano il trend di crescita costante per il nostro territorio che, solo negli ultimi cinque anni, ha registrato un incremento di quasi quindici punti; con una previsione di crescita nel 2023 ancor più significativa’.

Entriamo nel dettaglio dei Comuni: Siena cresce di oltre 4 punti percentuale e per la prima volta passa quota 60, dal 57,82% del 2021 al 62,03% del 2022. I Comuni senesi più virtuosi, sopra il 70% di differenziata, sono Radicofani (78,40%), Chiusi (76,77%), Chianciano Terme (76,63%), Monteroni d’Arbia (73,89%), Sarteano (74,83% con +4,75 punti rispetto al 2021), Torrita di Siena (71,69%) e Rapolano Terme (70,74%), ‘I territori che registrano una maggiore crescita sono quei comuni dove le amministrazioni locali e Sei Toscana hanno dato vita, negli ultimi tempi, a una profonda riorganizzazione dei servizi – prosegue Fabbrini –. Con il nuovo piano industriale contiamo di superare il 70% di differenziata nei prossimi cinque anni".

Il territorio senese si conferma il più virtuoso dell’ambito con 15 Comuni che superano la soglia del 65%: insieme ai più virtuosi citati, ci sono Asciano (67%), Buonconvento (66,33%), Castelnuovo Berardenga (68,47%), Monticiano (68,73%), Murlo (66,83%), San Casciano dei Bagni (67,29%), Sinalunga (68,35%), Sovicille (66,46%). Complessivamente, nel 2022, in provincia, con 259.858 abitanti, sono state prodotte 151.301 tonnellate di rifiuti.

Paola Tomassoni