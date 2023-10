Raccolta alimentare nei supermercati Coop. La macchina solidale Domani torna la raccolta alimentare in 114 punti vendita Unicoop Firenze, promossa dalla Fondazione Il Cuore si scioglie. Volontari e soci Coop raccoglieranno generi alimentari di base per le persone in difficoltà. I prodotti donati verranno ritirati dalle associazioni e Caritas della regione.