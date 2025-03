Quell’antica ’buca delle lettere’ imbrattata. Lo sfregio alla memoria dello storico ufficio postale

Un’immagine indefinibile, imbrattata. E pensare che è piena di storia: si tratta della "buca delle lettere" che si trova sotto le logge del palazzo comunale di Pienza. Dove per decenni c’è stato l’ufficio postale. E la "buca delle lettere", oggi chiamata la "cassetta" era stata realizzata con estrema attenzione, con una sorte di stile che si unisse allo splendore dell’ambiente che la circonda. Chi la vede si meraviglia, perché in una città in ordine, come Pienza ritiene, a ragione, di esserlo, una cosa del genere è come un pugno in faccia.

M.C.