’Quattro Cantoni’, nuovo allarme. Si è aperta un’altra buca nel terreno. Secondo episodio in soli due mesi

Non è la prima volta. A distanza di due mesi la zona dei ‘Quattro Cantoni’ cede ancora. A lanciare l’allarme, il vicesindaco di Colle, Marco Speranza. "Attenzione – scrive in una sua nota –. A causa del cedimento di una fogna, si è aperta una buca pericolosa davanti ai Quattro Cantoni. Il tratto è stato segnalato e stiamo intervenendo per mettere in sicurezza l’area nel più breve tempo possibile. Vi invitiamo alla massima prudenza: l’accesso in ‘Traversa dei Quattro Cantoni’ dagli ‘Olmi’ potrebbe risultare difficoltoso. Seguiranno aggiornamenti sui lavori di ripristino. Da chiarire che si tratta di un’altra fogna rispetto a quanto avvenne a dicembre".

Lo scorso dicembre l’amministrazione comunale aveva disposto un’ordinanza immediata per interdire la zona al traffico in seguito al cedimento di una pietra che si trovava proprio sotto il palazzo poco dopo il semaforo arrivando dagli Olmi. Un evento che aveva evidenziato l’urgenza della messa in sicurezza. Il Comune era intervenuto e in due giorni il traffico era ripreso. Nella zona ulteriori e similari difficoltà riguardano anche via dei Fossi. D’altro canto il sottosuolo colligiano è da sempre molto particolare ed ‘inondato’ da varie ‘vene’, fossi e fognature di diversi periodi storici. La stessa piazza Arnolfo non è solo il palcoscenico di una gora, ma anche custode di varie fognature addirittura pre-unitarie. La fragilità strutturale delle vie centrali è dettata, quindi, soprattutto dal sottosuolo, dove sono presenti molti corsi d’acqua. "Investire per strade e sottosuolo è fondamentale per garantire sicurezza e decoro – ha voluto ribadire Speranza –. Le infrastrutture sono il cuore pulsante di una comunità prospera, inoltre migliorano la qualità della vita e attirano nuove opportunità economiche. Colle merita reti solide e percorsi sicuri: lavoriamo per un futuro dove possiamo rispondere alle necessità dei colligiani. Questo lo dimostra anche il piano triennale delle opere pubbliche, che ha come priorità la messa in sicurezza delle zone più vulnerabili".

Resta la preoccupazione dei cittadini, ma arriveranno analisi approfondite per mettere definitivamente in sicurezza la zona. Intanto, l’amministrazione continua a monitorare costantemente la situazione.

Lodovico Andreucci