Quaranta anni con la toga. Premiazione in tribunale

Sabato 30 novembre, alle ore 10,30 nell’Aula Bachelet al terzo piano del palazzo di giustizia di Siena si terrà la cerimonia di consegna della medaglia d’oro agli avvocati che hanno compiuto 40 anni di professione durante la quale hanno vestito la toga. A tagliare questo importante traguardo e dunque a ricevere la medaglia dalle mani del presidente dell’Ordine degli avvocati Antonio Ciacci saranno Fernando Brogi, Pietro Dinoi, Giuseppe Greco, Roberto Guerrini, Francesco Izzo, Alessandro Lepri, Nicola Pezone e Fabio Pisillo che hanno compiuto i quaranta anni di professione.

Subito dopo avrà luogo la cerimonia per la consegna del Premio "Toga d’Argento" ai giovani avvocati Pietro Marzotti e Sabrina Bertelli, che hanno conseguito con i migliori voti, tra gli iscritti all’Ordine di Siena, l’abilitazione alla professione nelle sessioni d’esame 2021 e 2022 presso la Corte d’Appello di Firenze. Toga d’argento che, per esempio, era stata consegnata nel novembre 2022 a Camilla Biotti, Sara Bocci, Maddalena Colombini e Roberta Parigiani. Tutti professionisti che sono ormai bene avviati alla professione. In quella data però un altro nome molto noto del foro senese ma conopsciuto anche in tutta Italia, aveva ricevuto la medaglia per i 40 anni di professione, Enrico De Martino. Con lui, tra gli altri, Tullio Zanchi, Francesco Del Ciondolo e lo stesso Antonio Ciacci, attuale presidente dell’Ordine mentre nel 2022 era Lucia Secchi Tarugi.

