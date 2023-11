Qualità della vita, Siena perde cinque posizioni

Siena, 20 novembre 2023 – Cinque posti persi rispetto al 2022, con una discesa dal sesto all’undicesimo posto, la conferma del primato nazionale nel comparto turismo-tempo libero, tratto distintivo del nostro territorio. Sono i risultati dell’Indagine sulla qualità della vita realizzata da ItaliaOggi - Ital Communications, in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, giunta alla 25esima edizione. E la provincia di Siena fa registrare un arretramento rispetto allo scorso anno uscendo dalle prime dieci, ma confermando il secondo posto nella graduatoria toscana, alle spalle di Firenze che scende di un solo gradino dal quarto al quinto posto generale.

Davanti a tutti, come accade spesso in queste graduatorie, si piazza Bolzano, seguita da Milano e Bologna. In fondo alla classifica, come nel 2022, c’è Crotone (107esima), insieme alle province siciliane Messina e Caltanissetta (105esima e 106esima). Inoltre, dall’indagine si conferma una tendenza: la frattura tra il centro-nord e l’Italia meridionale e insulare, caratterizzata da una persistente vulnerabilità.

A fronte del leggero arretramento nella classifica generale, che comunque conferma Siena ai vertici nazionali come tendenza, la provincia si conferma al primo posto nella classifica del tempo libero e turismo, davanti a Rimini, Aosta e Verbano-Cusio-Ossola.