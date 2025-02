Pubblicato il bando per i campi solari. Al via ’Libeccio vento d’estate’

Al via la nuova edizione di ’Libeccio vento d’estate’ 2025, bando promosso da Fondazione Mps a favore di attività socio-educative per minori, volte a garantire l’effettiva inclusione e integrazione di persone fragili, da svolgere da giugno a settembre. Gli Enti di Terzo Settore e le organizzazioni non profit private della provincia di Siena potranno presentare solo una richiesta di contributo, singolarmente o in qualità di capofila di un partenariato. Sono ammesse proposte rivolte a ogni fascia di età fino a 18 anni, anche se, oggetto di particolare attenzione, saranno anche i progetti relativi alla fascia adolescenziale 13-17 anni, target per cui le attività educative sul territorio risultano di minore presenza nel periodo estivo. Il plafond di risorse è di 200mila euro e ogni singolo progetto potrà ricevere un contributo massimo di 6mila euro. La scadenza per partecipare è il 3 marzo (ore 15.30). La presentazione sarà in streaming il 17 febbraio alle 16. Iscrizioni su Eventbrite e nel link nel sito web della Fondazione Mps. Il bando è consultabile sul sito della Fondazione Mps, mentre per informazioni e-mail a: [email protected] o Direzione Attività Istituzionale della Fondazione allo 0577/246029.