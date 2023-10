Pubblica Assistenza . Sessant’anni di attività

Buon compleanno alla Pubblica Assistenza di Torrita di Siena. Una delle realtà più importanti del paese compie 60 anni e domenica pomeriggio sarà festa grande per celebrare questo significativo anniversario. Una lunga storia nata nel 1963 come Gruppo donatori di sangue e che nel corso degli anni ha centrato tanti traguardi. Il fondatore fu Armando Giannetti, figura di grande importanza così come quella del dottor Pistolesi. Ma sono davvero tante le persone che hanno dato una mano facendo volontariato. Nel 1968 arrivò l’autonomia e l’acquisto del primo mezzo per una avventura che è andata sempre in crescendo. Domenica si inizierà dopo il pranzo dei donatori di sangue e dei volontari. Si parte alle 15.30 con le note della banda di Torrita che anticiperà le dimostrazioni di Blsd (le manovre di primo soccorso), l’esposizione dei disegni degli alunni della scuola "Parini", la sfilata degli automezzi e il buffet. Il momento più atteso sarà quello dell’inaugurazione della nuova ambulanza e del mezzo attrezzato. "La Pubblica Assistenza – spiega la presidente Stefania Baccheschi – è qualcosa di veramente concreto per Torrita. Merito di quanti, nel corso degli anni, si sono dedicati impegnandosi in prima persona per questa associazione. Siamo sette dipendenti e un centinaio di volontari, i servizi di emergenza-urgenza e il trasporto sono tra i più richiesti. Ma con il tempo abbiamo introdotto anche altre attività, penso al corso di ginnastica o a quello di lingua arabo-italiano. Il bilancio è solido, quello che ci piacerebbe avere in più è l’aiuto di altri giovani".

Domenica al parco ’Nilde Iotti’ ci sarà anche la Festa del donatore con l’incontro formativo su ’L’importanza della donazione’.

Luca Stefanucci