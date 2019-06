Siena, 21 giugno 2019 - Fiocco rosa al pronto soccorso dell'ospedale Alta Valdelsa di Campostaggia di Poggibonsi (Siena). Le stanze che ospitano di solito i casi clinici più gravi, si sono trasformati in sala parto e mercoledì hanno visto la nascita di Chiara, una bella bambina di 3 chili e 240 grammi che aveva fretta di venire alla luce per la gioia dei genitori.

La madre è arrivata in pieno travaglio al pronto soccorso, accompagnata dal marito, dove in breve tempo è nata la bambina. I sanitari sono intervenuti nella camera calda dove hanno trasportato la donna all'interno del box codice rosso in cui, pochi minuti dopo, assistita da medici e infermieri, ha dato alla luce bimba. Poi ha raggiunto l'area il personale di ostetricia ginecologia per trasferire in reparto la mamma e la bambina, che stanno bene. La coppia, protagonista di questo lieto evento, vive a Tavarnelle Val di Pesa ed ha ora cinque figli compresa l'ultima arrivata. Tutti i bimbi della coppia sono nati all'ospedale di Poggibonsi.