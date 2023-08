Prosegue il Settembre Rapolanese a Rapolano Terme: Musica, Spettacoli e Bambini

Musica, mercatini e sapori del territorio. Prosegue, fino al 3 settembre, l’appuntamento nel centro storico di Rapolano Terme con la 58esima edizione del Settembre Rapolanese, con il patrocinio del Comune.

Oggi la giornata del Settembre Rapolanese inizierà alle 10 in via XX Settembre e piazza Giannetti con il mercatino e continuerà nei giardini de I Piani con un doppio appuntamento: alle 16.30 lo spettacolo per bambini in compagnia di Mago Latino e alle 18 l’esibizione della banda Sorgente Musicale. Dalle 21.15, spazio alla musica in piazza Giannetti con The great night of rock and roll in concerto. Il Settembre Rapolanese tornerà domani con la tradizionale tombola in piazza Matteotti, a partire dalle 21.30, e andrà avanti fino a domenica 3 settembre.