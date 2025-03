Proroga bando Fondazione Mps. Il Pd: "Troppa improvvisazione. Il sindaco Fabio deve spiegare"

Interrogazione urgente della consigliera comunale Pd, Anna Ferretti (foto) sulla riapertura dell’avviso per la nomina di quattro componenti nella Deputazione generale della Fondazione Monte dei Paschi. "La maggioranza che governa il Comune di Siena in un momento difficile come quello che stiamo vivendo trova il modo di “baloccarsi” con gli avvisi per la designazione dei propri nomi nella Deputazione generale della Fondazione Mps – tuona la consigliera Dem –. Il Comune ha pubblicato il 24 gennaio, un avviso per la designazione di quattro componenti della Deputazione generale della Fondazione Monte di Paschi per il quadriennio 2025-2029. La presentazione delle candidature scadeva il 24 febbraio". E ancora: "Ora a tutela delle candidature pervenute e dell’istruttoria legata ai curricula e all’idoneità delle stesse, il Comune ha deciso di riaprire l’avviso". Di qui l’interrogazione: "Chiedo alla sindaca perché l’avviso non è stato pubblicato all’albo pretorio contemporaneamente al comunicato che annunciava la riapertura – scrive Ferretti –. E, dato che il 28/30 marzo scadono i 30 giorni richiesti dallo Statuto per presentare le designazioni, se ritiene di aver il tempo sufficiente per valutare i nuovi curricula che potrebbero arrivare o altre motivazioni hanno indotto l’amministrazione a riaprire i termini del bando?". Ferretti conclude: "E’ tutto all’insegna dell’improvvisazione: ma non si può improvvisare su scelte che possono essere significative per il futuro della città".

E sul caso interviene anche la segretaria del Pd di Siena, Rossana Salluce: "In assenza di provvedimenti formali pubblicati sull’albo pretorio, da un comunicato stampa del Comune apprendiamo della decisione di riaprire l’avviso relativo alle candidature per la Deputazione di Fondazione Mps. Non possiamo che manifestare apprensione per il modo in cui vengono vagliate le candidature per un ente così rilevante per Siena e per il suo territorio". E infine: "La sindaca Fabio spieghi in maniera urgente ai cittadini".

C.B.