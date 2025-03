Progetto Ed.U.Co.. Il Comune di Siena al meeting di Újbuda

Il Comune di Siena, in qualità di capofila del progetto europeo Ed.U.Co. (Education Urban Community), ha partecipato al meeting internazionale a Újbuda, in Ungheria. L’evento, intitolato ’Innovating for a sustainable future’, ha visto la partecipazione di otto città europee impegnate nello sviluppo di strategie innovative per la sostenibilità urbana e l’educazione ambientale. "La partecipazione al meeting – sottolinea l’assessore all’ambiente del Comune, Barbara Magi – è stata un’importante occasione di confronto e crescita. Abbiamo creato nuove collaborazioni che potranno portare benefici concreti al territorio senese".