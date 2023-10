Progetti Pnrr a Siena: Patto Provincia-Fiamme Gialle per Controlli

Oggi alle 11 nella Sala degli Arazzi del Palazzo del Governo, il presidente della Provincia David Bussagli e il colonnello Pietro Sorbello, comandante provinciale della Guardia di Finanza, firmeranno il protocollo d’intesa per i controlli sui progetti finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Alla firma sarà presente anche il prefetto Matilde Pirrera.

Non è il primo protocollo che viene firmato da un’istituzione e le Fiamme Gialle. Dieci giorni fa è stato siglato l’accordo tra l’azienda ospedaliero universitaria e la Guardia di Finanza, per prevenire possibili fenomeni di cattiva amministrazione. "Avere al nostro fianco la Guardia di Finanza - aveva detto il dg Barretta nell’occasione - è una garanzia di poter portare avanti con piena legalità gli investimenti previsti nei prossimi anni per l’ammodernamento e le nuove edificazioni dell’ospedale, che ammontano a circa 300milioni di euro, Investimenti notevoli da tutelare con specifiche misure di prevenzione, per fronteggiare insieme il rischio di entrare in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali".

"Ringrazio il professor Barretta per la firma di questo protocollo, che ribadisce l’importanza della missione istituzionale della Guardia di Finanza e della sinergia fra le Pubbliche amministrazioni per il perseguimento del bene comune" aveva detto il colonnello Sorbello.