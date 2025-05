Pienza e i fiori. Tutti gli eventi

Secondo fine settimana per "Pienza e i fiori" dopo che il primo week end, posizionato alla fine del lungo ‘ponte’ di aprile-maggio, ha fatto registrare una massiccia presenza di visitatori e un altrettanto visibile gradimento per il giardino rinascimentale allestito in Piazza Pio II.

Due gli appuntamenti, entrambi di rilievo, a partire da oggi. Si apre infatti l’attesissima mostra-mercato di fiori, piante ma anche di articoli e oggettistica, connessi al tema vegetale. Gli espositori saranno presenti con i propri stand in piazza Dante Alighieri-Giardini pubblici e lungo il Corso Rossellino, fino alla piazza. Le postazioni dei vivaisti e degli altri commercianti saranno aperte per le intere giornate di oggi e domani.

Una preziosa opportunità viene poi offerta a chi vuole approfondire la conoscenza dell’affascinante mondo officinale. Abbinata all’ingresso nel Palazzo Massaini, imponente villaggio murato di origini addirittura duecentesche che si sta affermando come uno dei luoghi-simbolo della Val d’Orcia, sarà infatti proposta una visita guidata alla Tenuta Bottega Verde.

Il marchio impiega piante e fiori per la produzione di cosmetici e contemporaneamente collabora con l’Università di Siena per promuovere la ricerca scientifica e la biodiversità, esplorando nuove frontiere nella cosmetica naturale e sostenibile, integrando innovazione e rispetto per l’ambiente. La visita si svolgerà due volte al giorno, alle 10 e alle 12, oggi e domani, è gratuita, viene consigliata la prenotazione ai nn. 0578 742010 e 338 4859041.

Nel programma di oggi anche la presentazione, alle 17, in Sala consiliare, del libro "Unesco a Pienza. La città della luce negli ideali di futuro", di Barbara Bartoli, e alle 18.30, nel Giardino "Leone Piccioni", il concerto di Generic Animal, inserito nel nuovo ciclo di eventi Suoni dal Labirinto, circuito Culture e musiche giovanili per Valdichiana2025.