Profumo, Acri promuove. Fondazione Mps

Su Mps le fondazioni di origine bancaria "hanno giocato un ruolo importante e di sistema nel momento dell’aumento di capitale e credo che abbiano dimostrato la loro attenzione verso un tema nazionale; adesso sono in attesa delle scelte del Governo e restano focalizzate sull’accompagnare la banca verso un soluzione stabile nel tempo". Così Francesco Profumo, presidente di Acri, durante Philantrophy Experience a Siena. "Credo che quest’evento sia, in termini tempistici, perfetto – ha aggiunto Profumo –: da una parte il nostro Paese ha sempre più bisogno di una filantropia di lungo termine, ma purtroppo c’è bisogno anche di una filantropia emergenziale, quindi un evento come questo è tarato su questa fase storica".