Prima Pramac si presenta in Malesia. Miller-Oliveira è la coppia 2025

La Yamaha entra in una nuova era: a Kuala Lumpur, in Malesia, la casa di Iwata ha presentato le moto per la stagione 2025. Grande attenzione anche in Valdelsa per questo grande momento tutto dedicato al gruppo casolese. È toccato a Monster Energy Yamaha e a Prima Pramac togliere il velo alle moto che scenderanno in pista nella stagione 2025. Dopo i Team Trackhouse, Aprilia, Gresini, Ducati Lenovo, VR46, KTM e Tech3 è la volta della presentazione Yamaha e della sua seconda squadra Prima Pramac. Nella suggestiva cornice del W Hotel di Kuala Lampur, con le Petronas Twin Towers sullo sfondo, sono state presentate le 3 squadre Yamaha con i 3 team manager, i 6 piloti e le 6 moto. La squadra ufficiale Quartararo-Rins è, quindi, confermata, la grande novità è rappresentata dalla coppia Miller-Oliveira del Prima Pramac di Campinoti, nuovo team satellite dopo i 20 anni con Ducati e presente anche con la line-up Moto2 Arbolino-Guevara. Alcuni parlano di una nuova epoca del team casolese Campione del Mondo. Per la prossima stagione gli obiettivi sono diversi e ripetere la stagione che è appena passata sembra abbastanza impossibile. A supporto di Prima Pramac, come main sponsor, c’è Alpine marca francese nota nel motorsport per le auto sportive. "Sono molto orgoglioso dell’inizio di questa collaborazione a lungo termine con Alpine, un marchio storico che ora è anche un grande protagonista in F1 – afferma Paolo Campinoti –. È la prima volta che un costruttore presente nella massima serie mondiale fa un ingresso così importante in MotoGP ed il fatto che abbia scelto Prima Pramac Yamaha MotoGP per farlo è la dimostrazione di quanto abbiamo costruito in questi anni. Pramac Racing e Alpine sono due realtà che vivono la competizione in modo dinamico, fresco ed entusiasta, unite dalla passione per le sfide: quella che, dopo aver vinto il Campionato del Mondo Team (2023) e Piloti (2024) nelle ultime due stagioni, ha portato ora Prima Pramac Racing ad unirsi a Yamaha Motor Co., Ltd. in un progetto pluriennale molto ambizioso e quella di Alpine, che ha inaugurato nel 2024 il suo ‘Dream Garage’ 100% elettrico". C’è, comunque, molta attenzione anche dal senese di quella che potrebbe essere la prossima stagione. La prima squadra ad essere presentata è la Blu Cru Pramac Yamaha di Moto2 che per la prima volta porterà Prima Pramac a gareggiare nel campionato. A correre l’italiano Tony Arbolino ed il pilota spagnolo Izan Guevara. Team manager della nuova squadra l’ex pilota sammarinese Alex De Angelis.

Lodovico Andreucci