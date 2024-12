Presepi, che passione. Tante Natività arrivate da tutta la provincia. Fra tradizione e novità

Non tramonta la tradizione del presepe nella nostra provincia, dove è da sempre ben radicata come dimostrano i tanti allestimenti che vengono fatti non solo nelle chiese ma in luoghi rappresentativi per la comunità. Unitamente alle mostre organizzate e ai presepi viventi che si susseguiranno in varie parti del Senese fino all’Epifania.

Anche le famiglie non mancano di allestire Natività, più o meno grandi ed elaborate, nelle abitazioni per celebrare le festività facendo sentire il calore del Natale. Lo confermano le tante foto che riceviamo in questi giorni dai cittadini di presepi che sono stati realizzati in modo classico ma particolare, oppure discostandosi dalle linee della tradizione. Una fantasia notevole quella che emerge dagli scatti arrivati a La Nazione.

L’invito è pertanto di continuare a mandarceli e noi li pubblicheremo. Potete inviarli, ovviamente da tutta la provincia, su whatsapp al 3666212122 oppure a [email protected]. Solo l’inizio di una lunga serie perché mancano ancora tanti giorni prima di arrivare all’Epifania quando nel presepe verranno sistemati anche i Re Magi. I lettori scrivono che fare il presepe è un modo per ritrovarsi, tutti insieme. E anche per insegnare ai nipoti quanto è bello dedicare un po’ di tempo a sistemare le statuine, a mettere il muschio e le pecore dei pastori. Inserendo, magari, qualche corredo realizzato artigianalmente. C’è infatti chi il presepe addirittura lo fa con le proprie mani... come vedranno i nostri lettori nelle prossime puntate dell’iniziativa. Restate sintonizzati.