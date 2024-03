‘Premio tradizione civica’. In arrivo la prima edizione promossa dalla Pro loco

In arrivo la prima edizione del ‘Premio tradizione civica’ promosso dalla Pro loco di Poggibonsi in collaborazione con l’amministrazione comunale. L’evento, patrocinato dal Comune, si svolgerà sabato alle 17,30 in municipio. Il premio, a cadenza biennale, per l’edizione 2023/24 ha come tema ‘Imprenditoria e solidarietà’. Sulla base dei criteri contenuti nel regolamento, prevede il conferimento di due riconoscimenti, di cui uno ad un benemerito vivente e l’altro alla memoria, che saranno assegnati a due personalità che hanno dato un valido contributo alla crescita morale, civile, culturale, economica, sociale e sportiva della città costituendo uno stimolo e un esempio per le future generazioni.