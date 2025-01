Premio per tesi di laurea in memoria del professor. Marco Paolo Tucci

Ieri presso il Polo Mattioli dell’Università la consegna del premio di laurea dedicato alla memoria del professor Marco Paolo Tucci, docente di Economia politica scomparso il 24 dicembre 2023. La tesi di laurea premiata è quella di Barbara Rovetti. Sono intervenuti la famiglia del professor Tucci e la professoressa Cinzia Buccianti. L’istituzione del premio è stata voluta dai familiari di Marco Paolo Tucci, dalla sorella Maria Cinzia e dal fratello Flavio Giuseppe. In ricordo del professor Tucci era stato istituito un premio di laurea destinato a un laureato in Demografia e disuguaglianze territoriali del corso in Scienze delle Amministrazioni.