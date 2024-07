Premio Maccari a Luchetti e Starnone

A Daniele Luchetti (foto) e Domenico Starnone va il Premio Ruggero Maccari alla carriera. Il riconoscimento, che sarà consegnato dal Comune di Cetona sabato, è legato alla realizzazione del film ’Confidenza’ e si inserisce nel contesto di una manifestazione dedicata alla promozione della scrittura cinematografica, con un focus particolare sull’adattamento come esperienza di trasformazione.

Il regista e lo scrittore saranno ospiti di Cetona cinema in occasione di una festa lunga tre giorni, che da venerdì a domenica animerà la cittadina con proiezioni, incontri e musica. Per ricordare il grande sceneggiatore Ruggero Maccari, cittadino elettivo di Cetona, e sognare il cinema del futuro. In proiezione, il documentario ’Marcello’ di Mimma Nocelli (venerdì), omaggio in occasione del centenario dalla nascita al protagonista di tanti film firmati da Maccari, e i film ’Confidenza’ di Daniele Luchetti (sabato) e ’Le vele scarlatte’ di Pietro Marcello (domenica).

Il fil rouge che attraversa il programma è ’Cinema e scrittura: l’arte della trasformazione’. Interverranno Mimma Nocelli e Enrica Bonaccorti, Filippo Bologna, Maurizio Braucci e Maria Gimenez Cavallo, e i giovani autori dei 12 soggetti finalisti del Premio, un concorso tematico biennale dedicato agli sceneggiatori esordienti, nato su iniziativa della fondazione Lionello Balestrieri, con l’associazione Casa Bianchini Balestrieri. titolo di quest’anno.

Il dialogo tra Starnone e Luchetti sulla scrittura e la realizzazione del film ’Confidenza’, consentirà’ di entrare nel vivo della relazione intima e strutturale tra autore e regista.