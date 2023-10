Premio Letterario ’Città di Siena’. I finalisti nella Sala degli Specchi

Il Premio letterario Città di Siena va in scena oggi (venerdì 22) nella Sala degli Specchi dell’Accademia dei Rozzi, a partire dalle 17. Ottava edizione per la manifestazione, organizzata dall’associazione Gruppo Scrittori Senesi insieme alla casa editrice Extempora, che mette in palio numerosi riconoscimenti sia per le opere edite sia per quelle ancora inedite, alcune delle quali potrebbero trovare un approdo per la pubblicazione proprio in questa occasione. E dal prossimo anno, con la nona edizione, arriverà una nuova sezione, dedicata agli allievi delle scuole superiori, che potranno partecipare con le loro opere.

"Le iscrizioni aumentano – afferma il direttore artistico del premio, Massimo Granchi – e il livello delle opere anche. Restiamo convinti che la città di Siena meriti un premio letterario importante". Il premio fa parte infatti di un circuito di nove manifestazioni letterarie, che comprende otto premi analoghi in altre province toscane. Il vincitore di ogni premio viene iscritto di diritto al Premio Letterario Toscana, che li riunisce tutti.

Nella sezione dedicata alle opere edite, si contenderanno il premio per la prosa Bianca Gabriella con ‘Latte di fico verde’, Federico Montuschi con ‘8:08’, Giuseppe Benassi con ‘Tra le tue sgrinfie’, Davide Staffiero con ‘Dalle 9 alle 6’, Linda Lercari con ‘Kaijin l’ombra di cenere’. Nella categoria riservata alla poesia se la vedranno invece Matteo Casale, Giovanni Ingino Belloni, Francesco Abate. Nella categoria riversata ai saggi ci sono Giovanni Garrucciu, Diego Consales, Antonio Luna, Alessandro Faneschi, Andrea Antonioli. Per le raccolte di racconti sono in lizza Luisa Patta, Tommaso Meldolesi, Valerio Cencini.

Nella narrativa per ragazzi i finalisti sono Giuliano Capuzzo, Gioia Giannotti, Irene Giacomelli, Mariangela Ciavarella, Viviano Vannucci. Poi c’è la sezione delle opere inedite. Per i romanzi: Tamara Fumagalli, Lorena Gallo, Massimo Mattioli, Massimo Ubertone, Alessio Ferrari. Raccolta di racconti: Dario Mastracchio, Ottavio Casini, Franco Busato, Vario Cambi. Poesia: Cesare Augusto Ottavio Cuscianna, Marilina Giaquinta, Serre Sante. Narrativa per ragazzi Premio ’Fiorenza Mannucci’: Attilio Facchini, Valerio Cencini e Laura Giannini, Nicola D’andrea. Tante le collaborazioni che si sono strette attorno a queste evento, tra quella con il Gruppo Stampa Siena.

Riccardo Bruni