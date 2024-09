Premio Casato Prime Donne. Cosegna dei riconoscimenti sul palco degli Astrusi

Montalcino ha accolto il Premio Casato Prime Donne con una solenne cerimonia al Teatro degli Astrusi. Si è tenuto ieri l’evento di consegna del Premio Casato Prime Donne 2024, dedicato in questa edizione alla fondatrice del Premio, Francesca Cinelli Colombini. La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli e del presidente del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino Fabrizio Bindocci, entrambi membri della giuria d’onore, che ha affiancato la giuria storica del premio composta da Donatella Cinelli Colombini (presidente), Rosy Bindi, Anselma Dell’Olio, Anna Pesenti, Stefania Rossini, Anna Scafuri, Daniela Viglione.

Numerosi e di grande spessore i premiati: a partire dalla ’Prima Donna’ 2024 Maria Canabal, personaggio carismatico dell’universo femminile del food and wine che con il suo Forum Parabere ogni anno riunisce 400 donne di tutto il mondo per creare empowerment, è riconosciuta tra le ’Most influential women in gastronomy’ e i suoi libri di cucina sono stati premiati come i ’migliori al mondo’.

Nelle sezioni giornalistiche, relative a chi promuove Montalcino e i suoi vini, tra i premiati dell’edizione 2024 ci sono due dei maggiori portali dell’enologia nazionale: Alessandro Regoli e Irene Chiari di WineNews, Loredana Sottile e Gianluca Atzeni di ’Trebicchieri’ settimanale economico del Gambero Rosso che riceve il Premio del Consorzio Brunello. Insieme a loro il ’Premio speciale della giuria’ è andato a ’Linea Verde’ storico programma di Rai 1 per la puntata dedicata a ’I Gioielli della Terra di Siena’, premio quest’ultimo che sarà devoluto in beneficenza.

La cerimonia della XXIII edizione si è conclusa in modo solenne, nel pomeriggio, alla Fattoria del Colle, con la benedizione da parte del cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena (nella foto in alto), della nuova ambulanza della Misericordia di Sinalunga dedicata a Carlo Gardini, marito di Donatella Cinelli Colombini recentemente scomparso.