Prelievi, il Distretto incrementa i posti

Riorganizzato negli orari, il distretto socio sanitario di Casole d’Elsa aumenta il proprio ruolo a vantaggio dei cittadini. La sede di via Aringhieri ha, infatti, incrementato il numero dei posti prenotabili per i prelievi di sangue, che passano da 45 a 50 ogni martedì e venerdì dalle 7,30 alle 12. Nello specifico, la fascia oraria 7,30 - 10 riguarda i prelievi e gli esami di laboratorio, dalle 7,30 alle 12 è previsto il ritiro dei referti e dalle 9,30 alle 12 le prenotazioni, i pagamenti e l’anagrafe sanitaria. Naturalmente l’accesso ai prelievi e agli esami di laboratorio può essere prenotato anche tramite il numero telefonico 0577/767676. Novità importanti anche per quanto riguarda le visite specialistiche, che possono essere prenotate anche nella farmacie del territorio casolese.