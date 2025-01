’Praesepium’ chiude un’edizione straordinaria di grande successo

Giù il sipario a Casole d’Elsa sull’edizione straordinaria di ‘Praesepium’ che normalmente si svolge ogni due anni. Confermato il successo di pubblico che accompagna la rievocazione storica che il borgo del senese dedica alla Natività. La sfilata dei figuranti con l’entrata dei personaggi, dai pastori ai romani fino ai Magi con i cammelli, ha dato il via all’ultima rappresentazione in programma. Nelle sei date in calendario il paese ha cambiato volto per proporre un viaggio indietro nei secoli, con uno spettacolo all’aperto in cui vivere le emozioni e le suggestioni di un presepe vivente diffuso per piazze e vie.

Non è mancata la presenza del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani che ha ricordato l’autorevolezza di una manifestazione che riporta con realismo e fedeltà al tempo della nascita di Gesù, andando a valorizzare ulteriormente uno dei borghi storici più belli della Toscana con il coinvolgimento dell’intera comunità locale. L’evento ha offerto la possibilità di rivivere scene, personaggi e luoghi della Betlemme dell’anno zero tra arte, storia e spiritualità.

Fabrizio Calabrese