Potenziamento della rete elettrica. Enel investirà sei milioni di euro

Un pacchetto di interventi da 6 milioni di euro per il potenziamento della rete elettrica del territorio di Poggibonsi. Un programma di opere, quello di Enel, partito un anno fa e che prevede il restyling di 80 cabine, nuove dorsali elettriche, il rifacimento di 12 chilometri di linee e apparecchiature di ultima generazione che garantiranno una maggiore qualità del servizio elettrico. Un mega progetto finanziato in parte anche con il Pnrr e che è stato centro di un incontro in municipio tra la sindaca Susanna Cenni, il responsabile E-Distribuzione Unità Territoriale di Siena Gianluca Oddi e il referente affari istituzionali di Enel per la Toscana Marco Falorni. "Si tratta di un investimento importante e necessario per il territorio in termini di rinnovamento e di potenziamento – afferma Cenni – Ringraziamo l’azienda per il confronto e per l’impegno condiviso a coordinare le operazioni per ottimizzare l’intera gestione e limitare i disagi per i cittadini e le cittadine". "Ringraziamo l’amministrazione comunale per la collaborazione e per il supporto, per quanto di competenza, affinché gli interventi prospettati possano essere realizzati secondo i tempi previsti- ha detto Oddi- A Poggibonsi stiamo portando avanti un piano molto importante con interventi di ‘smartizzazione’ delle cabine elettriche e di rinnovo della componentistica elettrica, che potenzierà gli impianti e porterà grandi benefici in termini di potenza disponibile e qualità del servizio elettrico offerto alla cittadinanza e alle aziende del territorio. Come azienda abbiamo condiviso tempi e modalità di realizzazione degli interventi, che potranno essere programmati anche in concomitanza di eventuali cantieri dell’amministrazione comunale in modo da ridurre il disagio per la collettività". Nel primo anno i lavori hanno riguardato circa 30 cabine e diverse linee elettriche. A breve partiranno i lavori per nuove linee interrate nella zona di via Pisana e nell’area compresa tra Staggia e Bellavista, per un totale di circa 5 chilometri di nuovi cavi. In alcune circostanze le operazioni, che devono essere eseguite in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, potranno richiedere interruzioni temporanee del servizio, che E-Distribuzione limiterà per quanto possibile grazie a bypass da linee di riserva. In ogni caso i cittadini saranno informati attraverso affissioni nelle zone interessate.