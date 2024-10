Potature di alberi. Si inizia da San Prospero e Taverne d’Arbia

Inizieranno lunedì 28 ottobre le potature delle alberature nel Comune di Siena. A seguito di una ricognizione compiuta sul territorio e sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate da un agronomo incaricato, sono state individuate le aree dalle quali partiranno le operazioni: seguendo un calendario preciso, gli interventi prenderanno avvio contemporaneamente da Taverne d’Arbia e da San Prospero. La squadra comunale e le ditte in appalto saranno impegnate per tutto l’autunno nelle potature degli alberi in varie zone della città.