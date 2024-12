Potature alberi. Approvato il servizio delle manutenzioni

L’amministrazione comunale ha approvato il servizio triennale per la gestione e manutenzione del verde urbano. "La pianificazione delle potature – spiega l’assessore Magi – viene effettuata attraverso analisi agronomiche preliminari che, insieme al censimento delle alberature, consentono di programmare gli interventi distinguendoli in base alle priorità. Accanto a queste attività strutturate, vengono eseguiti regolarmente interventi ordinari, come le spalcature e le potature di contenimento. Riguardo al bosco di Lecceto c’è un piano di gestione dei 370 ettari di superficie boschiva".