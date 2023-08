Poste ricerca portalettere per la provincia Via alla selezione entro il 4 settembre

Poste Italiane ricerca in provincia di Siena portalettere da inserire con contratto a tempo determinato. Per potersi candidare occorre inserire entro il 4 settembre il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito di Poste, nella sezione ’carriere’ dedicata a ’posizioni apert’. I candidati saranno inseriti con contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali. I requisiti richiesti per la candidatura sono il possesso di un diploma di scuola media superiore e patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali. Le risorse individuate si occuperanno del recapito postale, di pacchi, lettere, buste, raccomandate, nell’area territoriale di propria competenza. La selezione riguarda la nostra provincia, ma anche molte altre aree territoriali italiane: il candidato potrà indicare una sola area territoriale di preferenza. Solo i candidati che saranno individuati per i fabbisogni riceveranno una mail per il test di selezione. Coloro che supereranno la prima fase di selezione, il test attitudinale, potranno essere contattati per il completamento del processo di selezione che prevede sia la prova d’idoneità alla guida del motomezzo sia un colloquio.