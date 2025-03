Porte aperte negli asili nido comunali. Dal 20 marzo via alle visite dei genitori

Al via giovedì 20 marzo gli Open days 2025 per i nidi d’infanzia comunali. Il Comune di Siena apre le strutture educative alla cittadinanza: educatrici e operatori accoglieranno le famiglie delle bambine e dei bambini – dai tre mesi ai tre anni – che frequenteranno i nidi di infanzia comunali nell’anno 2025/2026, guidandole attraverso gli spazi educativi.

Questo il calendario delle visite, che potranno essere svolte dalle 17 alle 19 con accesso libero e senza richiesta di prenotazioni: giovedì 20 marzo e mercoledì 9 aprile l’appuntamento è con Il Melograno in via Luciano Banchi 4 e con L’Arcobaleno in via Sicilia 39; lunedì 24 marzo e giovedì 10 aprile porte aperte a Lo Scarabocchio in via Duccio di Buoninsegna 74 e con Le Biciancole in piazzetta don Armando Perucatti 2; martedì 25 marzo e lunedì 14 aprile appuntamento con L’Albero dei Sogni in piazza Giovanni Amendola 18, L’Ape Giramondo in piazza Giovanni Amendola 18 e Orso Balù in viale Nazario Sauro 3.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito web dell’amministrazione comunale; per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio Progetti educativi del Comune ai numeri 0577 292300 o 292131.