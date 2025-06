Porciatti nuovo presidente di Fipe Confcommercio

Nuovo presidente per Fipe Confcommercio Siena, il sindacato che si occupa della ristorazione all’interno dell’associazione. Davide Porciatti, ristoratore senese, titolare insieme al fratello Roberto dello storico locale Bobbe e Davide, che proprio quest’anno compie il 25esimo anniversario di attività senese, ricoprirà la carica per i prossimi cinque anni.

"Grazie a tutti coloro che mi hanno dato fiducia – dice Porciatti –. E grazie chiaramente a chi mi ha proceduto e guidato l’associazione con competenza e passione in questi anni ovvero Marco Cioni. Sono tante le sfide che abbiamo davanti, tutti insieme. L’obiettivo di tutti è quello di concentrarsi sulla valorizzazione del territorio senese attraverso iniziative che mettano in risalto l’offerta enogastronomica di alta qualità, in stretta collaborazione con le istituzioni locali. Per noi il rapporto con il territorio è fondamentale, la stessa composizione del Consiglio ce lo dice ed è volta a valorizzare tutte le componenti".

Fanno parte del nuovo consiglio Gesualdo Liguoro, Gusto Secondo Me Poggibonsi, Elisabetta Stiaccini, Antica Trattoria la Torre Castellina in Chianti, Marco Cioni Ristoratore il Sasso Siena, Alessandro Palazzi Freddo d’Autore Siena, Mirko Ferrucci Tre Filari Siena, Mirko Pasquinuzzi L’Angolo dello Sfizio Asciano, Paolo Solini Osteria del Conte Montepulciano. "Il nostro settore gioca un ruolo cruciale non solo nell’economia locale, ma anche nella promozione dell’immagine e dell’attrattività di Siena e della provincia. In questo senso al primo posto – è la proposta di Porciatti – per noi c’è la realizzazione di eventi di qualità in sinergia con i Comuni. Credo che questa sia la chiave per valorizzare il territorio e attrarre un turismo d’eccellenza, sempre più qualificato e attento".

Quali le priorità di mandato? "L’importanza strategica del coinvolgimento attivo degli operatori nelle iniziative promosse dalle amministrazioni comunali, il dialogo costante e costruttivo con i Comuni", fa notare Porciatti e aggiunge: "I ristoratori, con la loro esperienza e la loro presenza capillare, possono e devono essere protagonisti nella co-progettazione di eventi e manifestazioni che animano le nostre città e i nostri borghi".

"Non solo – osserva Porciatti –. Noi dobbiamo lavorare per rafforzare lo spirito associativo e per offrire agli iscritti Fipe Confcommercio Siena strumenti e supporto per affrontare le sfide del mercato, con occhio di riguardo alla formazione, all’innovazione e alla sostenibilità".