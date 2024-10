Pop Comm trionfa agli Openart Award. Un oro e due argenti

Agli Openart Award 2024 l’agenzia di comunicazione senese Pop Comm ha conquistato un oro e due argenti. Ha vinto il primo premio nella categoria Self Promotion "con una campagna integrata di autopromozione dall’identità visiva forte e riconoscibile". Nella categoria Direct Marketing ha ottenuto l’argento con il company profile realizzato per Driving The Dream, azienda senese conosciuta per l’attività di noleggio e organizzazione tours in supercar. Infine l’argento nella categoria No Profit con una campagna sul tumore alla mammella realizzata per l’Asl Toscana Sud Est.