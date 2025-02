Ponte viale Marconi: ora ci siamo!. Via alla manutenzione straordinaria

Manutenzione straordinaria per il ponte di viale Marconi a Poggibonsi: affidati i lavori per la realizzazione dell’intervento, il cui progetto era stato approvato due mesi or sono, a dicembre, dalla giunta comunale di Poggibonsi. Adesso dalle parole si passa finalmente ai fatti concreti.

Una operazione rilevante – un adeguamento sia strutturale che sismico – dell’importo di 800mila euro, finanziato con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione della Regione Toscana, come annunciato dal Comune in precedenti sedi. A occuparsi dei lavori in viale Marconi sarà l’impresa Costruire srl, con sede a Montecarlo di Lucca. Una struttura, sul torrente Staggia, considerata strategica – ed è effettivamente così – per la viabilità locale. Ogni giorno transitano da quella zona i veicoli che dalla parte settentrionale di Poggibonsi, così come dal Chianti o da altre aree, per esempio dal limitrofo quartiere del Borgaccio, procedono nella direzione del centro cittadino o di via Pisana per raggiungere l’area industriale o per immettersi nei collegamenti per la strada regionale 429 o verso San Gimignano. Il percorso relativo alla progettazione ha visto il succedersi di una serie di verifiche preliminari all’intervento da compiere, anche per valutare ad opera dell’amministrazione i provvedimenti da prendere in materia di mobilità durante l’esecuzione dei lavori stessi:. In corrispondenza del cantiere, è stato stabilito in seguito agli esiti dei test, il ponte potrà rimanere aperto al transito su una corsia.

Una porzione di viadotto alla volta, sarà infatti interessata dall’attività del personale della ditta incaricata, quando sarà il momento dello start ai lavori. Un esame attento del quadro comunque prosegue, tenendo presente, da parte dei soggetti attivi, che l’intervento si annuncia assai complesso anche per le ripercussioni sulla viabilità. Servirà quindi uno studio approfondito, anche da qui all’apertura del cantiere, delle modalità idonee a limitare i disagi per gli automobilisti.

La manutenzione straordinaria riguarderà una superficie cruciale a livello viario per Poggibonsi, nell’ottica di una maggiore sicurezza dai differenti profili indicati durante la pianificazione dell’intervento.