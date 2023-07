Ponte allo Spino Prosegue il ’Now Music Festival’

Prosegue l’estate al Ponte allo Spino a Sovicille con la terza edizione del Now Music Festival organizzato dall’Associazione Culturale BlueRing-Improvisers. Concerti e degustazioni fino a domani a cura di Gnamo! Street food e The B-Side. Oggi alle 19.30 concerto del duo Spinnst Du? (Kostantin Gukov, chitarra ed elettonica, Anton Sconosciuto, batteria ed elettronica), tra ambient, composizione e improvvisazione. Dalle 21.30 con Solo for piano and toys di Fabrizio Puglisi, nome di punta del pianismo jazz e contemporaneo e con l’evento Music for dance, in cui la musica di Tobia Bondesan, Giuseppe Sardina e Michele Bondesan si unirà alla danza di Isabella Giustina.

La giornata si conclude alle 22.30 con l’esibizione del trio di improvvisazione elettroacustica Haou Nebout (Andrea Fabris, Riccardo Tesorini, Biagio Cavallo). Domani, dalle 19.30, Variazioni 45’, progetto del chitarrista Nicolò Francesco Faraglia e del sopranista Cosimo Fiaschi ispirato alle composizioni di Anton Webern. Dalle 21.30 Informal Setting del pianista Federico Nuti (con Jacopo Fagioli alla tromba, Francesco Panconesi al sax tenore, Amedeo Verniani al contrabbasso e Mattia Galeotti alla batteria) e Moderatamente Solo, progetto di uno dei maestri del vibrafono contemporaneo, Pasquale Mirra. Conclusione alle 22.30 con il duo Public Speaking, Luca Perciballi, chitarra ed elettronica e Camilla Battaglia, voce ed elettronica.

Massimo Biliorsi