Pompieri estraggono dall’auto una donna

Incidenti a raffica nella nostra provincia. Quelli più gravi e spettacolari si sono verificati in via Uccianino, a Sovicille, poi nel comune di Monteroni sulla Sp 46. Un piccolo scontro, rilevato dalla Municipale ieri mattina, è avvenuto invece in fondo ai Tufi, dove c’è la rotonda.

Primo allarme alle 12.30, come detto, a Sovicille. E’ qui che il 118, l’automedica, l’ambulanza della Misericordia di Siena intervengono per la caduta dalla moto di un centauro. L’uomo, 50 anni, viene soccorso e trasportato in codice 2 al policlinico delle Scotte. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Rosia.

Nel pomeriggio, quando in tanti si stanno recando per le finalissime della sfida sui go kart a Casetta, vedono passare il camion dei vigili del fuoco ed una macchina in direzione opposta. Si scoprirà più tardi che sono diretti sulla Sp 46, nel comune di Monteroni, dove una donna ha avuto un incidente. Ci vuole tutta l’abilità dei pompieri per tirarla fuori ma le sue condizioni non sono gravi. Anche la 75enne viene portata in codice 2 alle Scotte dalla Misericordia di Siena. I carabinieri si sono occupati dei rilievi.

Si sono verificati anche temporali a macchia di leopardo in provincia ma oggi sarà il giorno più delicato tanto è vero che la Regione Toscana ha emesso un allerta di colore arancione, dunque elevato, per temporali e rischio idrogeologico dalle 17 fino a mezzanotte.