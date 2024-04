Polo di Social housing. Appalto per via Moro

Al via la gara di appalto per la progettazione del social housing di Poggibonsi, il polo di servizi innovativi per persone disabili e per l’emergenza abitativa che sorgerà in via Aldo Moro. I professionisti interessati hanno tempo fino al 6 maggio per presentare al Comune le loro offerte. Il polo di via Aldo Moro ospiterà servizi residenziali e semiresidenziali di accoglienza e accompagnamento destinati ad adulti e disabili di diverse età e a nuclei familiari in emergenza abitativa. Nella struttura sono previsti spazi destinati al Dopo di noi, a residenza sanitaria assistenziale, ad attività laboratoriali, alla socializzazione. Il costo dell’intervento in questione, ammesso a finanziamento nell’ambito di ABCura, è di 6 milioni di euro. ABCura è la strategia territoriale del Comune di Poggibonsi finanziata con il Fondo europeo di sviluppo regionale. E’ un progetto complessivo da 10 milioni di euro (8 di finanziamento europeo e 2 di cofinanziamento del Comune). Fanno parte di ABCura la riqualificazione di viale Garibaldi, i percorsi in Fortezza e il restauro della Fonte delle Fate, il completamento dell’Archeodromo.