Polcast benefico in radio. Raccolti 150 euro

Organizzano un evento benefico, raccolgono la somma di 150 euro e la destinano all’Emporio della Solidarietà. Protagonisti dell’iniziativa cinque giovani di Poggibonsi, Simone, Lorenzo, Mattia, Amedeo, Teofil. Ovvero il Polcast, un affiatato team conosciuto anche nell’etere grazie a un seguitissimo format in onda sulle frequenze di Radio Rosa. Stavolta è stata ’La Bottega di Vittoria’, una attività con sede nel centro storico di Poggibonsi, ad accogliere le performance dell’eclettico collettivo. All’appuntamento, caratterizzato dalla notevole partecipazione, ha fatto seguito la consegna dei fondi all’Emporio della Solidarietà, struttura con sede in via Montenero a Poggibonsi impegnata nel sostegno alle persone più fragili del territorio e per combattere la povertà alimentare. Un aiuto concreto che è stato accolto con favore dall’Emporio della Solidarietà, che ha al vertice da alcuni anni Mauro Burresi, e dagli stessi promotori del progetto, da tempo al lavoro in aiuto delle esigenze della comunità nei diversi settori, sociale, culturale e per la tutela dell’ambiente. E non mancheranno di sicuro, anche a breve, dei nuovi piani di azione in altri campi di intervento ad opera del Polcast.