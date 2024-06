Poggibonsi si veste a festa. E’ già conto alla rovescia per l’attesa Notte Bianca

Un avvenimento per tutte le età nel cuore di Poggibonsi. Notevole il contributo dei giovani musicisti, ma all’edizione 2024 della Notte Bianca – giovedì 13 giugno dalle 19 alle 2 – non manca l’apporto del Centro Insieme con programma interno al cartellone targato Viamaestra Centro commerciale naturale con il patrocinio del Comune e il sostegno di Confcommercio (presso la cui sede di viale Marconi è stato presentato il cartellone) e Confesercenti. L’occasione di uno shopping straordinario, considerate le aperture dei negozi, si unisce agli eventi che sono soliti richiamare a Poggibonsi migliaia di persone:. "Hanno aderito botteghe non associate che si sono offerte nel dare una mano – spiega Laura Martelli, presidente di Viamaestra – e abbiamo ricevuto un sostegno anche da attività di Staggia Senese". Tutto con l’intento di fornire un nuovo slancio al settore, "perché dove c’è il commercio il territorio è controllato", ha detto Marco Rossi di Confesercenti. A maggior ragione in vista di una manifestazione che regala "i presupposti per una grande serata", con la speranza di "accogliere partecipanti anche al di fuori della Valdelsa", ha aggiunto Fabio Cambi di Confcommercio. Nel sottopasso di largo Gramsci, Mixed Media presenta dalle 21 Sotto Scacco, rap show, breakdance e live painting. Nei giardini di largo Gramsci lo staff di Radio Rosa e uno spettacolo, alle 21,30, di animazione con i led di Ornella. In via Borgo Marturi, Luciano, dalle 21, con una serata di musica e karaoke. Piazza Matteotti il palcoscenico dei motori grazie a Vespa Club Valdelsa e Moto Club Poggibonsi. In piazza Fratelli Rosselli, dopo i giovani allievi della Banda La Ginestra, dalle ore 20,30 le esibizioni degli allievi di Grg La Badia e Sinfonia della Danza e Ballet Academy. In piazza Cavour, Born in The Usa, de La Toscanina, mentre in piazza Savonarola in scena Balla sotto le stelle ,di Asd Scuola di Ballo Mg di Siena. In piazza Nagy, Balla e snella darà il via alla serata alle 20,45 e alle 21,45 la Milonga di Tango a cura di Oblivion. In piazza Mazzini, Sound Crazy Team con una esibizione statica di Tuning. Al Centro Insieme alle 18,30 I tre toscanacci e alle 21, I Raccattati. Sempre in via Trento, Music Tribe e in Via della Repubblica il dj set di Simone Pierini. Le guest star: Zastava Orkestar, dal repertorio balcanico, e Mamamia in Tour, in piazza Berlinguer, dalle 22,30. Le aperture in piazza Berlinguer e in piazza Matteotti, alle 19,30, con Killer Raton e Bulls on Parade. "Un plauso – conclude Laura Martelli - a Vab, Misericordia, Pubblica Assistenza, Protezione Civile, Anpana, Soci Coop e Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri".