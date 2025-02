Poggibonsi: rete idrica da rifare. Acque Spa investe oltre 6 milioni

Acque spa conferma l’impegno per la rete idrica di Poggibonsi: un investimento complessivo di oltre 6 milioni di euro in questo 2025, tra interventi programmati e straordinari. Grazie a tale somma è prevista la sostituzione di nuovi 1.330 metri di rete nel centro storico e 5mila metri nel resto del territorio. Lavori che si aggiungono a recenti operazioni, completati o in corso, che stanno portando alla sostituzione di ulteriori 4mila250 metri di rete. L’annuncio, da parte dell’ente gestore rappresentato dal presidente Simone Millozzi e dal direttore della gestione operativa Roberto Cecchini, in occasione del Consiglio comunale monotematico nella Sala conferenze di Accabì a Poggibonsi. Obiettivi, la riduzione delle perdite e l’ammodernamento della rete. Una seduta convocata – come ha ricordato Giampiero Signorini, presidente dell’Assemblea – in seguito a una mozione proposta dalle opposizioni (Rifondazione comunista, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Poggibonsi Merita, Vivi Poggibonsi) e approvata alla unanimità. "La qualità del servizio idrico – dice la sindaca Susanna Cenni - è sempre stata al centro della nostra attenzione e da subito abbiamo avviato un confronto con il gestore, consapevoli che fosse necessario un salto di qualità, soprattutto a fronte delle frequenti rotture. Già a dicembre sono stati assunti impegni precisi da parte di Acque. Su questi impegni andiamo avanti". La seduta ha visto gli interventi dei consiglieri che hanno toccato vari temi compresi le questioni della multiutility, sollevate anche in altri incontri pubblici da Vivi Poggibonsi e da Prc per voce dei rispettivi esponenti Claudio Lucii e Lorenzo Scoccati. Altre problematiche sono state evidenziate da Forza Italia, con Paolo Salvini, e da Poggibonsi Merita, con Angela Picardi. "Le criticità sono molte e note ma crediamo che l’impegno, forte e congiunto di gestore idrico e amministrazione comunale – ha spiegato il presidente Millozzi – porter miglioramenti della qualità del servizio". Si è parlato dell’atteso adeguamento della diga di Cepparello e dello Sportello di Acque spa con operatore. Per il Pd, Stefano Nastasi si è detto soddisfatto "della consapevolezza di Acque nel riconoscere la presenza di criticità" sul territorio. Gianni Martinucci, vice presidente del Consiglio comunale, per Fratelli d’Italia ha portato all’attenzione i casi del centro storico. "Via Marmocchi è a una soluzione, mentre per via della Repubblica la situazione è più complessa", la risposta del gestore. Che invita ancora i cittadini a segnalare "presenze di acqua nelle cantine".

Paolo Bartalini