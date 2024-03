Poggibonsi, nuovo look in centro. Investimento da oltre un milione

Nuovo look per il centro storico di Poggibonsi. Al via domani il recupero e la riqualificazione di via Gallurì, ultima tranche di un progetto da un milione e 280 mila euro in tutto e che comprende anche il restyling di piazzetta Amendola e via Frilli. Un pacchetto di interventi di particolare rilievo finanziato con i fondi del Pnrr. I lavori inizieranno dal tratto che va da via Marmocchi a via Pertini per continuare poi con altre fasi fino a via Grandi. Il cantiere procederà per step successivi per circoscrivere di volta in volta l’area di cantiere e ridurre i disagi. "Una riqualificazione a tutto tondo per dare un volto nuovo e più bello a una parte importante della nostra città"- spiega il sindaco David Bussagli. In continuità con gli altri interventi realizzati il progetto prevede il rifacimento del piano viabile con nuova pavimentazione, nuovi arredi, nuova e più efficiente illuminazione. E poi il rifacimento dell’acquedotto e di tutto il complesso dei sottoservizi, sia quelli gestiti direttamente dal comune che quelli gestiti da altri enti. Dopo via Gallurì i lavori si sposteranno su piazzetta Amendola e sull’ultima parte di via Frilli, dove terminerà l’intero progetto di riqualificazione. "Un percorso che prosegue – dice ancora Bussagli - per restituire qualità, vivibilità e funzionalità agli spazi del centro. In questi anni oltre 6 milioni di euro sono stati destinati a via della Rocca e via Montorsoli, ad alcuni dei nostri vicoli, a via Dietro le Mura, a piazza Frilli, a piazza Berlinguer, a piazza Mazzini e poi ancora all’area dell’ex scalo merci e agli spazi di via Sardelli. Un percorso sviluppato nel tempo e che è già proiettato nel futuro con il nuovo viale Garibaldi finanziato nell’ambito della programmazione europea". Con l’allestimento del cantiere saranno in vigore temporanee modifiche alla viabilità e alla sosta, segnalate sul posto in base all’avanzamento dei lavori, con deviazione su percorsi alternativi. Di volta in volta saranno individuati e adeguatamente segnalati i punti di raccolta rifiuti per il conferimento e il ritiro nelle aree del cantiere. Nel tratto interessato dai lavori sarà vietato l’accesso carrabile ai fondi. Coloro che hanno il garage nell’area del cantiere possono contattare la polizia municipale ([email protected]) per il rilascio di eventuali permessi di sosta.