Poggibonsi, il lungo Natale. Si parte il 23 novembre e si va avanti per 45 giorni

A Poggibonsi il Natale durerà 45 giorni. Merito di un programma di eventi e di installazioni che per oltre un mese – a cominciare dal 23 novembre, penultimo sabato del mese prossimo – abbracceranno il territorio. Tante le novità, anche rispetto alla già nutrita di eventi edizione 2023-2024 delle Festività in ambito locale. Previste proiezioni luminose sul palazzo comunale ed elementi tridimensionali che vestiranno di atmosfera magica le strade e le piazze del centro di Poggibonsi. Un’atmosfera di luci che si aggiungerà alle luminarie ‘tradizionali’ che saranno installate in un centro cittadino in questo caso allargato, da viale Marconi a piazza Mazzini. "Una proposta rinnovata e costruita per Poggibonsi, su cui lavoriamo da mesi e che ci ha portato a far confluire nell’organizzazione di questo Natale esperienze e competenze diverse – spiega Laura Martelli, presidente dell’associazione Via Maestra Centro commerciale naturale che promuove l’evento – in un lavoro di squadra che ha potuto contare su collaborazioni importanti e che ha visto una forte partecipazione dei commercianti, delle aziende del territorio, di associazioni e Istituzioni, che ringrazio di cuore". Il "Natale a Poggibonsi", come da titolo del progetto, è organizzato dall’associazione Via Maestra Centro Commerciale Naturale in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti, con il sostegno del Comune di Poggibonsi e della Camera di Commercio Arezzo Siena, con il patrocinio, per la prima volta, della Regione Toscana. E dunque sabato 23 novembre sarà inaugurato il "Natale a Poggibonsi" con l’accensione dell’albero in piazza Enrico Berlinguer. Vi saranno installazioni artistiche, proiezioni, tanto divertimento e tornerà a disposizione la pista di pattinaggio: superficie che sarà sistemata in piazza Fratelli Rosselli, "Il magico mondo di Babbo Natale" in via della Repubblica, i mercatini di Natale a tema che si svolgeranno in piazza Giacomo Matteotti. E poi ancora luminarie, eventi, e numerose attrazioni per grandi e piccini costruite grazie alla collaborazione con tante realtà locali, i motivi conduttori della festoso cartellone della rassegna a Poggibonsi. "Ci sono ancora dei dettagli da definire ed eventi da curare e da inserire poi nel programma – conclude Laura Martelli per Via Maestra – in un format nuovo che rappresenta una bella occasione per vivere il centro di Poggibonsi, la parte storica e oltre".