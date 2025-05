Ascensore: si ricomincia. Un progetto definitivo per risolvere ogni criticità

Colle, riapertura dell’ascensore: verso un progetto strutturale e condiviso

A Colle si torna a parlare dell’ascensore anche grazie all’ultimo consiglio comunale e ad un’interrogazione del centro sinistra in merito alla struttura. L’ascensore che collega la parte bassa a quella alta della città sarebbe un’infrastruttura fondamentale per la mobilità urbana e l’accessibilità del centro storico, ma da ormai troppi anni è chiuso. Dopo anni di problemi tecnici, chiusure e interventi parziali, l’amministrazione comunale ha annunciato un cambio di passo. Si punta ora a un progetto definitivo, che risolva in modo strutturale ogni criticità dell’impianto, dal tunnel di accesso fino ai motori dell’ascensore. "Stiamo per creare un gruppo di lavoro unitario e altamente professionale – dichiara il vicesindaco Marco Speranza – che avrà il compito di affrontare ogni singolo aspetto dell’impianto: dal cancellino di ingresso del tunnel fino al cuore tecnologico dell’ascensore. Non vogliamo e non dobbiamo pensare a piccoli interventi tampone, ma si deve elaborare un piano complessivo, risolutivo, che restituisca stabilità e funzionalità a un’infrastruttura strategica per Colle". L’intervento previsto sarà più ampio rispetto a quanto annunciato nei mesi scorsi, proprio per garantire che la riapertura non sia l’ennesima soluzione temporanea, ma un punto di svolta definitivo. Parallelamente, per far fronte alle esigenze di mobilità dei cittadini durante il periodo estivo, il Comune sta lavorando a un servizio di trasporto alternativo. "In collaborazione con la Fondazione Territori Sociali stiamo organizzando un servizio di navetta che colleghi in modo regolare la parte bassa e la parte alta della città – aggiunge Speranza – in modo da offrire una soluzione concreta a residenti e turisti fino alla riattivazione dell’ascensore". "La città si prepara così a puntare su una visione a lungo termine e su soluzioni condivise, per restituire al cuore di Colle il ruolo che merita - afferma il Sindaco Piero Pii -. L’amministrazione così guarda avanti anche sul fronte della mobilità sostenibile e dell’accessibilità: è in fase di preparazione un "percorso idee" aperto per progettare un collegamento meccanizzato tra la zona di Bacìo e il Castello. Un passo ulteriore verso una Colle più connessa, vivibile e inclusiva. Con un intervento che mira dritto al cuore del Castello".

Lodovico Andreucci