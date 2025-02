Poggibonsi è un ‘cantiere’. In corso la rigenerazione di ben tre spazi del centro

Via Gallurì, via Antonio Frilli, piazza Amendola: in fase conclusiva a Poggibonsi l’intervento per rigenerazione che riguarda tre spazi del centro storico paralleli a via Maestra. Un investimento complessivo di un milione e 280mila euro. "Una riqualificazione a tutto tondo che ha riguardato una parte importante del nostro centro storico, con lavori sia sul piano viabile che sui sottoservizi – dice la sindaca Susanna Cenni – e adesso siamo nella fase finale di un cantiere complesso, proprio per la natura dei luoghi, che ha richiesto modifiche progressive al transito, verifiche e interlocuzioni costanti anche per cercare di conciliare esigenze diverse e limitare i disagi. Ringrazio i residenti - aggiunge Cenni - coloro che lavorano nelle zone interessate e i cittadini per la collaborazione". In sostanza, si fa sapere dell’amministrazione comunale, dopo il completamento del primo tratto di via Antonio Frilli sono stati realizzati i lavori in via Gallurì che è già quasi tutta pavimentata (fino alla confluenza fra le due strade, denominate Gallurì e Galluriuzzo secondo il vocabolario della Poggibonsi che fu ). I lavori sono quindi ripresi nella seconda parte di via Antonio Frilli e in piazza Amendola, dove sono già completate le demolizioni, i sottoservizi e i massetti. Mancano chiaramente tutte le operazioni di finitura che saranno realizzate a conclusione dell’intervento. Nell’ultimo tratto di via Antonio Frilli stanno terminando i lavori ai sottoservizi e proprio per questo da lunedì prossimo e fino a metà marzo saranno in vigore temporanee modifiche alla viabilità, segnalate sul posto, nella parte finale dell’area con divieto di transito in via Achille Grandi e inversione di marcia nel tratto a valle. Un intervento che si è avvalso delle risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Con l’avvio del cantiere sono entrate in vigore temporanee modifiche alla viabilità e alla sosta, definite in base all’avanzamento dei lavori, ma anche variazioni nella raccolta dei rifiuti all’interno del quartiere. Nuova pavimentazione, nuovi arredi, più efficiente illuminazione, si spiega ancora dal Comune. E il rifacimento dell’acquedotto e di tutto il complesso dei sottoservizi, sia gestiti direttamente dall’amministrazione, sia da altri enti.

Paolo Bartalini