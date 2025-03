Poggibonsi e i suoi personaggi. Sarà celebrato Giulio Gambelli grande maestro del Sangiovese

La città di Poggibonsi celebra una personalità locale conosciuta e apprezzata nel mondo enologico: Giulio Gambelli, "l’uomo che sapeva ascoltare il vino", come recita il titolo del volume di Carlo Macchi dedicato a ‘Bicchierino’, appellativo con il quale era noto Gambelli, maestro del Sangiovese scomparso il 3 gennaio 2012. In occasione del centenario dalla sua nascita, - 24 marzo del 1925 - un nutrito calendario di eventi. "Insieme alla famiglia, agli amici, a esperti e a tante realtà del territorio – spiega la sindaca Susanna Cenni – abbiamo costruito appuntamenti per omaggiare il nostro concittadino. Un talento unico e una persona umile e generosa che ha svolto un ruolo fondamentale nel mondo del vino e ha contribuito a promuovere il territorio. La storia di Giulio Gambelli si intreccia alla storia della nostra città, delle sue cantine, delle impagliatrici, dell’economia locale. E’ una storia che intendiamo valorizzare per sviluppare le nostre potenzialità e costruire opportunità di sviluppo e di crescita. Grazie ai figli e a tutti coloro che hanno contribuito a queste occasioni per celebrare il centenario della nascita del maestro del Sangiovese". Gli appuntamenti pensati in ricordo di Giulio Gambelli si susseguiranno per tutto il 2025 e prenderanno il via con l’apposizione di una targa nei pressi del luogo di nascita. Il cartellone proseguirà con presentazioni di libri, una mostra, un talk, degustazioni, un convegno. "Giulio Gambelli maestro del Sangiovese nel centesimo anniversario della sua nascita", è realizzato con il patrocinio della Regione Toscana e in collaborazione con i figli Matilde e Franco, l’Associazione Amici di Poggibonsi, l’Associazione Storica Poggibonsese (Astop), con lo stesso Carlo Macchi, con Fondazione Elsa e Fisar Valdelsa. Il 24 marzo, giorno della nascita, inaugurazione della targa in via della Repubblica 12/14 alle 17,30. Sabato 29 marzo alle 17 all’Accabì presentazione del libro "Ricordo di Giulio Gambelli, per tutti Bicchierino", di Astop. Venerdì 16 maggio alle 17,30, sala Set del Politeama, presentazione del libro "Giulio Gambelli – l’ultima farfalla del Sangiovese", di e con Carlo Macchi. Venerdì 20 giugno all’Accabì alle 17, inaugurazione della mostra ‘Bottiglie d’autore’ fa parte degli Amici di Poggibonsi e talk "Giulio Gambelli, maestro del Sangiovese" a cura di Fondazione Elsa.