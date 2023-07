Poggibonsi, cuore e solidarietà Donazione al reparto di Oncologia

Grazie alla Cena di Gala dell’associazione Via Maestra, Poggibonsi dona oltre 2mila euro (2mila e 120 per la precisione) al reparto di Oncologia di Campostaggia. E così ora, in virtù anche dei riscontri di tante altre iniziative promosse da enti del territorio, è a un passo il traguardo a suo tempo indicato dagli Amici di Poggibonsi: dotare l’ospedale valdelsano dell’apparecchiatura necessaria a limitare la caduta dei capelli nei pazienti che si devono sottoporre a sedute di chemioterapia. In programma nuovi appuntamenti solidali, a breve. Ma intanto Flaminio Benvenuti, presidente dell’associazione capofila nella raccolta fondi, può esprimere soddisfazione per gli esiti della conviviale benefica, con i tavoli sistemati nel cuore del centro storico e occupati da ben 270 commensali. "Abbiamo già avviato le procedure per l’acquisto del macchinario", rivela Benvenuti, manifestando riconoscenza a nome degli Amici di Poggibonsi nei confronti del tessuto locale del volontariato e delle tante persone che fin da aprile hanno aderito al progetto. È intervenuto anche il dottor Angelo Martignetti, responsabile dell’Oncologia di Campostaggia (nella foto il momento dell’offerta dell’assegno), all’evento che ha avuto inizio da un cocktail in una piazza Matteotti allestita per l’occasione in stile boho, di ispirazione newyorkese. Quindi il via alla cena. "Una serata di grande condivisione, che ci ha resi profondamente orgogliosi" dichiara la presidente di Via Maestra Centro Commerciale Naturale, Laura Martelli. Da parte dell’associazione organizzatrice del Galà, i ringraziamenti all’amministrazione comunale (sono intervenuti il sindaco David Bussagli e parte della giunta), a Simone Bezzini, assessore regionale alla Sanità, lui stesso presente, e agli Amici di Poggibonsi. "Un lavoro corale: il Consiglio direttivo di Via Maestra si è adoperato per la riuscita", ha aggiunto Laura Martelli, menzionando l’apporto delle associazioni di categoria, Confcommercio e Confesercenti, "sostegno importante alle iniziative del centro" e il ruolo fondamentale di alcune attività locali, le aziende Italia Spurghi e Autocarrozzeria Senesi e una associazione, la Fratres dei donatori di sangue, attiva a Poggibonsi da oltre sessanta anni. Adesso, subito dopo le vacanze estive, Via Maestra darà vita agli appuntamenti di Sbaraccando (dal 7 al 10 settembre), il tradizionale mercatino dei negozi del centro.

Paolo Bartalini