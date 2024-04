Pnrr, due progetti per i più fragili. Strutture e progetti per 1,8 milioni

Prosegue il lavoro per la realizzazione di progetti finanziati con i fondi del Pnrr. Era notizia di due anni fa che erano sei gli interventi diffusi su tutto il territorio valdelsano finanziati grazie ai fondi del Pnrr, sulla missione numero 5. Si tratta di 3,5 milioni di euro, che sono stati destinati a progetti di sostegno della fragilità e autonomia delle persone bisognose di cure.

Oggi, a distanza di due anni, sono due i progetti in partenza a Colle: la cosiddetta ’stazione di posta’ che prevede la ristrutturazione dell’edificio nel quale sono ubicati i bagni pubblici nei pressi di piazza Arnolfo e la progettazione dedicata all’autonomia dei disabili, che prevede la realizzazione di un gruppo di appartamenti, in ‘Casa Salvi’. L’appartamento sarà efficientato a livello energetico e attrezzato con interventi di domotica. Qui i beneficiari saranno accompagnati in percorsi di autonomia abitativa, formazione e avvio al lavoro. Entrambe le progettazioni sono di concerto tra la Fondazione Territori Sociali e la Società della Salute che ribadiscono l’importanza di questi lavori per una "visione integrata su bisogni e risposte per implementare la rete dei servizi a disposizione delle comunità".

"Due importanti progetti stanno prendendo vita a Colle di Val d’Elsa – afferma Nicoletta Baracchini, direttrice della Fondazione –, due investimenti fondamentali in termini di strutture, di servizi e di modelli innovativi, che potranno dare una nuova vita a due immobili e che rappresenteranno un valore aggiunto per tutta la Valdelsa". I finanziamenti ammontano a 715mila euro per il progetto per la disabilità (che prevede un secondo gruppo appartamento a Radicondoli) e di oltre un milione di euro euro per la realizzazione della stazione di posta e centro servizi per il contrasto alla povertà. "Il territorio – dichiara il sindaco di Colle di Val d’Elsa Alessandro Donati – ha saputo muoversi in maniera compatta sull’analisi dei bisogni e sulle progettualità da sviluppare, per costruire risposte per tutta la comunità valdelsana".

Lodovico Andreucci