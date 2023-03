Più bello dire sì a Siena Il Comune rispolvera il business delle nozze A Milano il portale web

Organizzare un matrimonio a Siena significa dar vita a un sogno: le vie medievali, i palazzi storici e un patrimonio enogastronomico invidiabile possono rendere unico l’evento, il giorno del ‘sì’. Con lo slogan ‘Say yes to Siena’ il Comune torna a proporre un progetto di qualche anno fa, quello della location per i matrimoni: lunedì prossimo a Milano sarà presentato il portale web ‘Siena sposi’.

A lanciare l’iniziativa sarà l’assessore a commercio e turismo Stefania Fattorini, con Melania Fumiko Benassi dell’omonimo atelier. Siena Sposi è la directory ufficiale, voluta dal Comune di Siena, che racchiude tutto il mondo wedding delle Terre di Siena.

Si tratta di un progetto che nasce con lo scopo di accorciare le distanze tra la città, le aziende che operano sul suo territorio e i futuri sposi che sognano di celebrare le loro nozze proprio in queste terre, raccogliendo per loro informazioni su fornitori, eventi, locations e questioni burocratiche per semplificare la loro scelta.

Negli ultimi anni, Siena è stata scelta sempre più spesso come meta per nozze e destination wedding tanto da italiani, quanto da stranieri: per questo motivo è nata l’idea di riunire in un’unica directory tutte le aziende e i singoli che operano in questo settore, poiché la loro esposizione garantisce ancora più visibilità alla dimensione del wedding di Siena, incrementando la produzione non solo delle singole aziende, ma soprattutto dell’intera destinazione.

All’interno del sito è possibile trovare tutte le caratteristiche che rendono Siena una meta tanto popolare: borghi antichi, panorami mozzafiato, palazzi storici e chiese monumentali, ma anche una lunga e pregiata tradizione enogastronomica e un’arte dell’accoglienza capaci di fornire il perfetto background per dei matrimoni da sogno.

