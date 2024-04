Pit stop allattamento lo spazio per le mamme con poltrona mobile

Inaugurazione doppia nel Dipartimento della Donna e dei Bambini del Policlinico. La prima è quella del nuovo pit-stop allattamento: uno spazio riservato e accogliente, realizzato per permettere alle neo-mamme di allattare i propri bambini con comfort e tranquillità. E’ strutturato con uno spazio libreria, un fasciatoio e due poltrone in grado di assicurare privacy e comodità per madri e lattanti. Hanno contribuito all’allestimento degli arredi i genitori della piccola Mia Cenni, una bimba scomparsa prematuramente a Siena nel 2021. E’ stata poi inaugurata una poltrona mobile per l’allattamento, donata dalla famiglia Zatti.